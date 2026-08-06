Автомобилисты назвали стоп-цену топлива для активных поездок

Треть российских автомобилистов (29%) уже стала реже пользоваться машиной, но столько же (28%) не откажутся от поездок даже при высокой цене на бензин, следует из данных опроса на «Дроме».

Остальные автолюбители указали, при какой именно стоимости бензина они сократят поездки на личном авто. Для 18% опрошенных предельная цена топлива составляет 100 рублей за литр, также для 16% — это 150 рублей за литр и для 10% — 200 рублей за литр.

В регионах страны уже сократили использование машины в основном автолюбители Крыма (46%), Пермского края (38%), Воронежской и Тюменской областей — по 37%.

В любом случае не перестанут активно пользоваться машиной большинство водителей Сахалина (36%), Амурской области (35%), Приморья и Хабаровского края — по 34%.

При стоимости бензина в 100 рублей сократят поездки водители Омской области (24%), Башкирии и Бурятии — по 23% респондентов. При цене топлива в 150 рублей за литр урежут свои поездки в основном автолюбители Курганской области (25%), Югры (22%), Воронежской и Тюменской областей — по 20%. А при 200 рублей за литр перестанут ездить на машине водители Ростовской области (16%), Крыма (15%) и Татарстана (13%).

В комментариях автолюбители рассказывали, что сложнее всего ситуация в Крыму. «Уже перестал активно ездить. Только по необходимости. У нас в городе 95-ый по 275 рублей», — сказал водитель из Керчи.