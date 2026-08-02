Можно ли смешивать 92‑й и 95‑й бензин

В условиях дефицита топлива АЗС нередко предлагают только бензин АИ-92. Или цена 95-го становится неприступной. Можно ли заправляться топливом с меньшим октановым числом, если в баке еще остался АИ-95?

Каждую машину следует заправлять бензином определенного октанового числа — от него зависят названия марок бензина: АИ-92, АИ-95, АИ-98 и АИ-100. Обычно производители оставляют соответствующие рекомендации на лючке бензобака.

Чем отличаются 92-й и 95-й бензин

Октановое число — не показатель качества бензина. Оно лишь демонстрирует устойчивость топлива к детонации — неконтролируемому взрывообразному процессу сгорания топлива от сжатия в цилиндре двигателя.

Чем выше октановое число, тем выше сопротивление к детонации. Фактически, у бензинов с высоким октановым числом просто более высокая степень сжатия топливовоздушной смеси без риска неконтролируемого взрыва за счет различных присадок.

Можно ли смешивать АИ-92 и АИ-95

Среди автовладельцев бытует миф, что если заправить машину одновременно 92-м и 95-м бензином, то в баке произойдет их расслоение. Однако в реальности плотность и октановое число не взаимосвязаны.

Смешивать бензин АИ-92 и АИ-95 в баке автомобиля при необходимости можно, так как они имеют одинаковую основу и полностью растворяются друг в друге без образования слоев или осадка. Риск опасных химических реакций внутри бака полностью исключен.

Что касается итогового октанового числа, то при смешивании получится промежуточный показатель. Если залить ровно половину бака 92-го и половину 95-го, октановое число смеси составит примерно 93,5 единицы.

Однако возможность безопасного регулярного использования такой смеси напрямую зависит от рекомендаций автопроизводителя. Например, если на лючке бензобака указано «92/95», смешивание абсолютно безопасно.

Если производитель требует топливо не ниже АИ-95, разбавлять его 92-м бензином нежелательно — это приведет к падению мощности и повышенному износу поршневой группы в долгосрочной перспективе.

Для двигателей с турбонаддувом и высокой степенью сжатия регулярное смешивание в сторону понижения октанового числа опасно. Недостаточная детонационная стойкость смеси АИ-92/95 может вызвать микровзрывы в цилиндрах, что со временем разрушит мотор.