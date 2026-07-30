АвтоВАЗ удалил рекламу после насмешек в соцсетях

АвтоВАЗ опубликовал в соцсетях рекламу, на которой автомобиль стоит явно не по правилам. Пользователи обратили на это внимание в комментариях, а затем поиздевались, превратив картинку в мем.

На изображении, опубликованном в «ВКонтакте», Lada Granta Sport стоит одновременно на тротуаре и велосипедной дорожке, при этом проезжая часть в кадре отсутствует.

За подобную «парковку» водителя бы оштрафовали: 2 тысячи рублей за движение по тротуару и 1 тысяча рублей за стоянку в неположенном месте.

Комментаторов, которые стали высмеивать рекламу и предлагать свои варианты плаката, банили. Впоследствии АвтоВАЗ удалил пост из официального сообщества.