Как слить бензин из бака автомобиля

Способов слить бензин из автомобильного бака самостоятельно не так много, но они есть. Выбрали самые безопасные и эффективные — от шланга в горловину до демонтажа бензонасоса и снятия топливной трубки.

Сливать горючее из бака следует на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом месте, исключив любые источники искр и огня. В качестве тары предпочтительнее использовать металлические канистры — в отличие от пластика, они не накапливают статическое электричество.

Слив через горловину

Бензин можно слить через заливную горловину с помощью шланга, это самый простой способ, но работает он только на старых автомобилях — классических моделях Lada, «Волге», «Газели», УАЗе, а также иномарках возрастом не менее 25-30 лет.

На современных автомобилях способ шланга не сработает — доступ в бак перекрывают обратный клапан и защитные элементы, которые пропускают топливо внутрь, но мешают его выходу обратно.

Для слива потребуется тара, ручная помпа и маслобензостойкий шланг длиной не менее 1,5 метра. Необходимо опустить шланг в бак, подставить емкость (она должна быть ниже уровня бензобака) и создать разрежение — бензин начнет поступать самотеком.

Можно создать разрежение в шланге без помпы — просто втянуть воздух ртом. Но такой метод опасен — при неосторожности есть риск вдохнуть пары или случайно проглотить бензин. Лучше использовать ручной насос-грушу.

Слив через топливную магистраль

Использования топливной магистрали под капотом для слива бензина — самый распространенный метод для современных авто. Здесь потребуется найти шланг топливной магистрали высокого давления, по которому топливо подается из бака в двигатель.

Нужно отсоединить его в районе топливной рампы и плотно надеть на освободившуюся трубку шланг, ведущий в емкость для слива. После этого останется включить зажигание, чтобы запустить топливный насос, не заводя двигатель.

Есть нюанс, создающий серьезное неудобство при опустошении полного бензобака — насос при включении зажигания срабатывает всего на две-три секунды, этого достаточно для прокачки примерно 150-200 миллилитров топлива.

Для слива большого количества бензина потребуется многократно поворачивать ключ в замке зажигания во второе положение и обратно или же подать на насос принудительное питание через диагностический разъем.

Слив через лючок бензонасоса

Топливный насос на многих современных автомобилях расположен в баке, при этом к нему есть удобный доступ через лючок под задним сиденьем. В этом случае бензин можно слить прямо через этот люк.

Перед началом работ следует обязательно скинуть минусовую клемму с аккумулятора. Затем потребуется откинуть подушку заднего сиденья и получить доступ к сервисному лючку, за которым располагается верхняя часть бензонасоса.

Нужно отсоединить топливные шланги от насоса и снять прижимное кольцо, удерживающее топливный модуль в баке. Далее аккуратно извлечь бензонасос, опустить в технологическое отверстие шланг и выкачать бензин с помощью ручной помпы.