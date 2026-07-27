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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Niva Legend удивила неприятностью при открытии капота

Источник:
Sibnet.ru
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Кромка капота у некоторых Lada Niva Legend действительно бьется о дворник, показал на видео один из продавцов Lada.

Сотрудник автосалона ответил на вопрос, правда ли, что при открытии капота Lada Niva Legend его край таранит дворник. Продавец подошел к одному из автомобилей и продемонстрировал, что это действительно так.

Мужчина попытался покрутить дворник ключом на десять, но это никак не повлияло на ситуацию. Оказалось, что у других Niva Legend капот немного выдвинут вперед, тогда остается больший зазор. Кто в итоге дорабатывает машину: завод, дилер или покупатель — продавец не пояснил.

АвтоВАЗ выпускает внедорожник Lada Niva Legend (раньше назывался «Нива») 60 лет. В 2026 году с конвейера начала сходить обновленная версия, в которой более 100 новых и свыше 60 модернизированных деталей и узлов. Главное техническое новшество — 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель, более мощный и более экономичный.

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