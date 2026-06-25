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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ подал заявку на название Onegin

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ подал заявки на товарные знаки Onegin, Poema и Elegia, следует из электронной базы Роспатента.

Также в списке значатся Bagira, Tezis, Tenor и Arteus. Завод хочет зарегистрировать товарные знаки по 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — автомобили, запасные части и аксессуары к автомобилям.

В случае одобрения АвтоВАЗ станет правообладателем этих товарных знаков сроком на 10 лет. Однако это еще не гарантирует, что автопроизводитель выведет на рынок модели с такими названиями.

В копилке компании есть такие названия, как Yashma, Ariva, Tigris и Parus, а также Altra, Astera, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Одно из них — Azimut — получил первый кроссовер Lada.

Имя Onegin уже активно используют производители алкогольных напитков и одежды. Есть водка «Онегин» по цене от 1,49 тысячи рублей за бутылку), торговая марка мужской одежды и школьной формы для мальчиков Onegin и салоны мужской одежды «Онегин».

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Тема: Русские машины
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Алекс555

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rumatam

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Алекс555

Сами виноваты в свою страну надо вкладывать ане в чужую.Хорошо если эти деньги барыг .

Spectre32

Ага цена вообще не поднимается! Только почему-то каждый понедельник заправляешь всё меньше бензина на...