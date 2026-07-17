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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Первые электромобили «Атом» передали покупателям

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчик электромобиля «Атом» передал первые товарные машины покупателям, оформившим предзаказ, сообщила пресс-служба компании «Кама».

Фото: © пресс-служба компании «Кама»

Отмечается, что первые автомобили передали клиентам, которые оформили бронирование на этапе ранних предзаказов. Транспортные средства, попавшие в первую волну выдачи, будут доставлены владельцам в период с 16 июля по 15 октября.

Полная стоимость машины составляет 3,98 миллиона рублей. При покупке в кредит за счет государственной поддержки цена снижается до 3,06 миллиона рублей. За предзаказ требовалось внести 150 тысяч рублей.

Двигатель «Атома» развивает 204 лошадиные силы, емкость батареи составляет 77 кВтч, запас хода по циклу WLTP — 500 километров. Автомобиль выпускают на заводе «Москвич», уровень его локализации на старте составляет порядка 70%.

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Топ комментариев

Удавиков

была страна, в которой бесплатно давали жильё, эх...

dimans1000

Ерунда всё это, надо под землю прятать хранилища

Egorka72

Жильё недоступно, медицина недоступна, образование тоже, продукты в магазинах тоже становятся недоступными........

_ASUS__

украина про славянск песню никакую не делала на вроде фортеци бахмут не в курсе ?