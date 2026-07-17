Первые электромобили «Атом» передали покупателям

Разработчик электромобиля «Атом» передал первые товарные машины покупателям, оформившим предзаказ, сообщила пресс-служба компании «Кама».

Фото: © пресс-служба компании «Кама»

Отмечается, что первые автомобили передали клиентам, которые оформили бронирование на этапе ранних предзаказов. Транспортные средства, попавшие в первую волну выдачи, будут доставлены владельцам в период с 16 июля по 15 октября.

Полная стоимость машины составляет 3,98 миллиона рублей. При покупке в кредит за счет государственной поддержки цена снижается до 3,06 миллиона рублей. За предзаказ требовалось внести 150 тысяч рублей.

Двигатель «Атома» развивает 204 лошадиные силы, емкость батареи составляет 77 кВтч, запас хода по циклу WLTP — 500 километров. Автомобиль выпускают на заводе «Москвич», уровень его локализации на старте составляет порядка 70%.