Владельцы Lada Vesta пожаловались на неработающий очечник

Потолочный футляр для очков в автомобилях Lada Vesta NG присутствует во всех комплектациях, но работает только в самой дорогой версии, заметили автомобилисты и подтвердил дилер.

В Сети разошлось видео, в котором представитель одного из дилеров, подтверждает, что очечник функционирует только в топовой комплектации. Мужчина пытается открыть футляр в Lada Vesta в стандартной комплектации и «среднем» кузове SW Cross, но он не работает.

Полноценный механизм обнаружен только в топовой комплектацию Techno, цена которой превышает 2 миллиона рублей. Разница в стоимости между Comfort и Techno достигает полумиллиона рублей. Продавец сам недоумевает, почему так.

АвтоВАЗ пока официально не комментировал, зачем устанавливать неработающий очечник.

Некоторые автомобилисты нашли выход самостоятельно. На маркетплейсах продаются готовые наборы для активации штатного футляра стоимостью от 400 до 800 рублей. В комплект входят распечатанные на 3D-принтере адаптеры, замки и шестеренки.