Объявлена дата старта производства новой Lada Niva Legend

Выпуск обновленной Lada Niva Legend с оцинкованным кузовом и мощным двигателем начнется 20 июля, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Событие приурочено к 60-летию сборочной площадки: 20 июля 1966 года было подписано постановление о строительстве площадки в Тольятти.

Обновленная Lada Niva Legend получила более 100 новых и свыше 60 модернизированных деталей и узлов. Главное техническое новшество — 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель, более мощный и более экономичный.

Внедорожник впервые получил кузовные детали из двусторонней оцинкованной стали, что должно повысить коррозионную стойкость. Также впервые в истории модели на Niva Legend появилась фронтальная подушка безопасности водителя.



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