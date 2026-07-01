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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Объявлена дата старта производства новой Lada Niva Legend

Источник:
Sibnet.ru
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Lada Niva Legend
Фото: © АвтоВАЗ

Выпуск обновленной Lada Niva Legend с оцинкованным кузовом и мощным двигателем начнется 20 июля, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Событие приурочено к 60-летию сборочной площадки: 20 июля 1966 года было подписано постановление о строительстве площадки в Тольятти.

Обновленная Lada Niva Legend получила более 100 новых и свыше 60 модернизированных деталей и узлов. Главное техническое новшество — 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель, более мощный и более экономичный.

Внедорожник впервые получил кузовные детали из двусторонней оцинкованной стали, что должно повысить коррозионную стойкость. Также впервые в истории модели на Niva Legend появилась фронтальная подушка безопасности водителя.

Все изменения Lada Niva Legend →

Тема: Русские машины
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