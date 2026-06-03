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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Niva Legend внутренне изменилась впервые за 50 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Легендарный внедорожник Lada Niva Legend, выпускающийся с 1977 года, получил новый двигатель, модернизированные шасси и кузов, а также новые электронные системы, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Фото: © АвтоВАЗ

Улучшены все технические характеристики автомобиля: от экономичности до управляемости, динамики и пассивной безопасности. При этом сохранен классический узнаваемый дизайн.

Обновленная Niva Legend оснащается 1,8-литровым 8-клапанным двигателем, уже зарекомендовавшим себя на Niva Travel. Мотор отличается повышенной тяговитостью: максимальный крутящий момент вырос на 24 Н·м, причем 80% этого значения доступны уже с 1000 об/мин.

Двигатель стал экономичнее: удельный расход топлива снизился на 3–30% в зависимости от режима. Одновременно модернизирована передняя подвеска: стабилизатор поперечной устойчивости смещен вперед, что улучшило управляемость и плавность хода.

Впервые на этой модели применены кузовные детали из двусторонней оцинкованной стали: передняя панель, капот, крыша, задняя дверь и задний фартук. Это повышает долговечность автомобиля в сложных условиях эксплуатации. Также впервые внедрена фронтальная подушка безопасности водителя, что потребовало модернизации силовой структуры кузова. Рулевое колесо унифицировано с Lada Granta, замок зажигания перенесен на правую сторону. Дополняют безопасность вентилируемые передние тормозные диски, менее склонные к перегреву.

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Значительно улучшена эргономика: рычаг КПП теперь смонтирован через кулису и приближен к водителю, а управление раздаточной коробкой стало однорычажным. Раздатка получила третью опору, снижающую вибрации. Для акустического комфорта применена цельноформованная шумоизоляция капота.

Внедорожник оснащен современной системой отопления и кондиционирования с фильтром салона. С обновлением на Niva Legend появилась накладка воздухозаборника на капоте, улучшающая вентиляцию.

Дополнительно среди внешних отличий новой модели — оригинальные двухцветные 16-дюймовые колесные диски. В список комфорта вошли центральный замок и единый ключ для дверей и зажигания.

В настоящее время на АвтоВАЗе завершается подготовка производства новой версии Niva Legend. Цена обновленного внедорожника и его полные технические характеристики будут объявлены позже.

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Тема: Русские машины
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