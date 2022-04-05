Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО

ВАЗ-2121 «Нива» — один из родоначальников современных кроссоверов. Автомобиль, создававшийся для жителей сел в СССР, завоевал более 100 стран.
5 апреля, вт, 21:31
ВАЗ-2121 «Нива» — один из родоначальников современных кроссоверов. Автомобиль, создававшийся для жителей сел в СССР, завоевал более 100 стран.
nifnifпатриотизм это любовь к родине. есть такая фигня - я родину люблю, а государство - нет. так вот это лживый...
todi66А кто-нибудь предлагал в 1939 - 1945, что Бетховен, Бах, Моцарт, Лист и др. деятели культуры должны исчезнуть...
jeryakobвокруг путина его дружбаны. песковы, дерепаски, усмановы и прочая. а мы уж вокруг его друзей наверно....