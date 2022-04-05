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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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ВАЗ-2121 «Нива» — один из родоначальников современных кроссоверов. Автомобиль, создававшийся для жителей сел в СССР, завоевал более 100 стран.
Тема: Русские машины
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Топ комментариев

nifnif

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todi66

А кто-нибудь предлагал в 1939 - 1945, что Бетховен, Бах, Моцарт, Лист и др. деятели культуры должны исчезнуть...

jeryakob

вокруг путина его дружбаны. песковы, дерепаски, усмановы и прочая. а мы уж вокруг его друзей наверно....

mosquito__2010

Смит поступил как мужчина. А все эти ..ошники из диснейлендов пускай берут к себе на работу трансгендеров...