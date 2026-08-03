УАЗ официально закрепил имя за «Буханкой»

Название «Буханка» стало официальным для автомобилей УАЗ серии СГР («Старый грузовой ряд»), следует из данных на сайте автозавода.

«Компания УАЗ запустила процесс официальной регистрации товарного знака "Буханка". После прохождения всех сопутствующих процедур в Федеральной службе по интеллектуальной собственности подтвержденное сертификатом название модели появится в базе Роспатента», — цитируют «Известия» пресс-службу завода.

«Ставшее нарицательным имя ульяновской классики» присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов. В сопутствующей технической документации по-прежнему будут фигурировать модельные индексы.

«Буханка» представлена на сайте в пяти модификациях: автобус, грузовой фургон, комби, а также в виде бортовой грузовой версии с одно- и двухрядной кабиной.

В апреле УАЗ подал заявки на регистрацию товарных знаков «Полуторка», «Буханка» и Bukhanka. Помимо «Буханки» и «Профи», в модельном ряду завода по-прежнему присутствуют «Патриот», «Пикап» и «Хантер».

Серийный выпуск УАЗ-452, получивший в народе прозвище «буханка», начался в 1965 году.