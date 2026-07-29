«Яндекс» обучил нейросеть находить заправки с нужным топливом

«Яндекс» запустил интеллектуальный поиск ближайших автозаправок с нужным видом топлива при помощи нейросети, сообщила пресс-служба компании.

Новая возможность доступна в чате «Яндекс Карт» и в чате с «Алисой AI». Пользователю теперь достаточно сформулировать запрос в свободной форме, например: «где заправиться АИ-95 рядом?».

Сервис мгновенно покажет ближайшие АЗС, укажет расстояние до них, а также наличие необходимого топлива и текущую загруженность, отмечается в сообщении. В чате «Яндекс Карт» запрос можно отправить текстом, в чате с «Алисой AI» — текстом или голосом.

Данные о работе АЗС формируются автоматически на основе обезличенной информации из нескольких источников. Среди них — заказы топлива через «Яндекс Заправки» и «Яндекс Go», сведения от водителей, дорожная обстановка возле заправок.

Ранее сведения о наличии топлива и ситуации на АЗС уже отображались в сервисах «Яндекс Карты», «Яндекс Заправки» и «Яндекс Go», однако для поиска подходящей станции приходилось просматривать отдельные карточки, теперь вся информация будет собрана в одном ответе.