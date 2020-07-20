«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах

Бывший милиционер Михаил Попков, дважды осужденный к пожизненному лишению свободы за 81 убийство, по собственной инициативе признался в убийстве еще двух женщин. Зачем Попкову новые эпизоды? Почему воспоминания о них приходят с задержками в несколько лет? И почему маньяк предпочитает называть себя «чистильщиком»…

Сыщики Иркутской области приступили к расследованию новых эпизодов по делу серийного убийцы Попкова. Он написал явку с повинной из особорежимной колонии, где отбывает наказание по двум приговорам. Оба — к пожизненному лишению свободы.

Его считают одним из самых страшных маньяков в истории, но сам не любит громкого определения «маньяк». Кто он такой? Почему начал убивать? И кем были его жертвы?

Улыбчивый милиционер

Попков родился 7 марта 1964 года в городе Ангарск Иркутской области. С середины 1990-х годов работал оперативным дежурным в ангарском отделении милиции №1. За доброжелательность коллеги называли его «Миша-улыбка», или «Миша-гуинплен». Активно занимался спортом, особо любил лыжи и биатлон.

В 1992 году никто и подумать не мог, что улыбчивый Миша может быть причастен к убийству девушки. Ее истерзанное тело нашел случайный прохожий в лесу возле трассы. Тогда выехавшие на место оперативники пришли к выводу, что убийство произошло на почве ссоры или ограбления.

А затем тела женщин стали находить с пугающей регулярностью, и по всей территории Иркутской области. В 1994 году в окрестностях Ангарска обнаружили сразу двух убитых жертв.

Возраст большинства жертв на момент убийства от 19 до 40 лет. Все женщины были среднего роста и склонны к полноте. Все убийства совершались с особой жестокостью. Одну из них убийца сжег, у другой вырезал сердце.

Несмотря на схожесть почерка, дела не объединяли в одно производство вплоть до 1998 года. И только после панических публикаций в СМИ расследование пошло другими темпами. Как позже признал руководитель СУ СКР по Иркутской области Андрей Бунев, в 90-е работа по делу Попкова строилась далеко не должным образом.

«Работа велась просто непрофессионально. В каких-то делах всего по два-три листочка лежало. В Красноярском крае, где я работал и расследовал убийства с 1988 года, лица, подобные Попкову, тоже были — но их преступный путь удавалось пресечь максимум через полтора-два года. Редко-редко число жертв достигало десяти. А здесь — я объяснить этого не могу», — цитирует Бунева «Лента.ру».

Страшное открытие

Первым руководителем следственной группы стал государственный советник юстиции третьего класса Валерий Костарев. Именно он в 1998 году собрал все подозрительные дела. Их оказалось более двух сотен.

И в этом же году из рядов МВД уволился Миша Попков, чем немало удивил своих коллег — буквально недавно они «обмывали» его новое звание — младший лейтенант милиции. В это же время следственная группа не прекращала работы по делу об убийствах.

В начале 2000-х появилась возможность изымать биологические следы для исследования на ДНК. Но только в 2012 году обнаружилось совпадение ДНК спермы, взятой с тела одной из жертв, с образцами ДНК одного из подозреваемых.

И личность подозреваемого поразила следователей. Безжалостным убийцей, сибирским Потрошителем, человеком, державшим в ужасе целый регион, оказался бывший сержант МВД Михаил Попков. Компанейский и улыбчивый «Миша-гиунплен».

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Экс-силовика задержали. Сопротивления он не оказал, а на допросе сразу же признался в 20 убийствах. И почти с наслаждением начал рассказывать о подробностях расправ. Жертв он караулил возле злачных мест, высматривал на остановках. Предлагал подвезти, угощал спиртным. Часто Попков ловил доверчивых дам, не снимая милицейской формы.

«С наступлением ночи Попков превращался в жестокого зверя, не знающего жалости, человечности и сострадания. Он с полным безразличием в глазах совершал кровожадные и жестокие расправы. Причем эта трансформация была осознанной и желаемой», — приводит РИА Новости слова следователя по особо важным делам первого отдела СУ СКР по Иркутской области Евгения Карчевского.

О страсти маньяков к работе полицейского говорят многие специалисты. О трепетном отношении к форме и работе стража порядка писал еще Джон Дуглас в книге «Охотники за разумом». Дуглас — бывший специальный агент ФБР. Один из создателей отдела профайлинга в ФБР, занимающегося составлением профиля серийного убийцы, его поведения.

«Желание работать в полиции — тема, возникающая снова и снова в процессе анализа серийных убийств… Полицейский олицетворяет власть и пользуется всеобщим уважением. Он обладает правом ради всеобщего блага наказывать нехороших людей... Наиболее общей чертой серийных убийц было то, что они становились "фанатами" полицейских», — пишет Дуглас.

Попков тоже считал, что обладает правом наказывать «неправильных» женщин. Он не любит, когда его называют маньяком, сам называет себя «чистильщиком».

Спусковой крючок

Убивать Попков стал после измены жены. Как-то пришел домой и увидел в мусорном ведре два использованных презерватива. Это стало «спусковым крючком» расправ над распутными, «неправильными» женщинами.

«Это была только одна из причин, и не надо считать, что единственная. Женщина должна быть хранительницей очага и крепким тылом для своего мужчины. А далеко не все они такие — и это неправильно. Причин, конечно, было несколько, и измена моей супруги — только одна из них, причем не самая главная», — приводит «Лента.ру» его слова.

У некоторых жертв Попкова остались дети. Следователи рассказывают о жутких случаях, когда мать выбегала на минутку из дома, запирая малыша в квартире. А через несколько дней плачущего ослабленного ребенка из запертой квартиры вызволяли соседи и полиция. Просто потому что их матери встретились с «чистильщиком», взявшим на себя роль судьи и палача.

«Захотел в отпуск»

В январе 2015 года Иркутский областной суд приговорил Попкова к пожизненному лишению свободы. Отправившись в колонию, маньяк внезапно заявил — он совершил еще 60 преступлений. Это значит, что следствие должно было продолжить работу, а маньяк на время работы сыщиков остаться в СИЗО.

Новое расследование затянулось почти на три года. В 2019 году суд вынес Попкову еще один приговор за 59 убийств и одно покушению на убийство. И вновь — пожизненное лишение свободы. Маньяка отправили в колонию особого режима.

Но, как показала практика, не навсегда. В июле 2020 года он вспомнил о еще двух эпизодах и написал явку с повинной. Попков сознался в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. По одному из них ему уже предъявлено обвинение.

«На одних показаниях дело в суд не отправишь – нужна "объективка" и "аналитивка", чтобы она на 100 процентов подтверждала именно его причастность. Нужно будет работать очень большой период времени по всем этим преступлениям. И даже будь оно одно, два или три – доказать его причастность на 100%, с учетом, что прошло больше 20 лет...», — объяснил Карчевский.

Пока длится следствие, Попков будет находится в СИЗО. Для него — шанс отдохнуть от суровой колонии особого режима.

«Я отработал десять месяцев в Торбеевском централе и просто захотел в отпуск — поэтому и написал явку с повинной. Знал, что этапируют в Иркутск. Так и вышло… Буду еще вспоминать, у меня есть еще о чем рассказать».