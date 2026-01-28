Новосибирских автовладельцев, покупающих ОСАГО в 2026 году, ждет весьма неприятный сюрприз: стоимость полиса выросла в разы. Чем регион не угодил Центробанку и есть ли шанс снизить тарифы?

Годовая стоимость полисов ОСАГО в Новосибирской области в декабре 2025 года выросла более чем в два раза по сравнению с ноябрем 2025 года. Тариф составил 38 тысяч рублей, тогда как месяцем ранее он был 16,5 тысячи рублей, следует из данных Новосибирскстата.

«Мне показывали полис водителя со стажем в полтора года, на Жигули 12-й модели стоимость ОСАГО 89 тысяч в год, при стоимости самой машины в 400 тысяч», — поделился в декабре руководитель Новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков на круглом столе в ТАСС.

Регион в «красной» зоне

Новосибирская область с 2021 года находится в «красной» зоне, то есть Банк России считает, что здесь велики риски недобросовестных действий в ОСАГО.

Средняя выплата по ОСАГО в Новосибирской области в 2025 году достигла 159,5 тысячи рублей, что в полтора раза превышает средний показатель по России. Частота урегулированных страховых случаев — 7,1%, что тоже значительно выше среднего по стране (4,9%). Доля страховых случаев по признаку неоднократности убытков равна 19,9%, что вчетверо выше среднероссийского значения, указывал ЦБ в качестве аргументов решения.

«В Новосибирской области каждая пятая страховая выплата (19,9%) была произведена по ДТП, в которых многократно участвовали одни и те же транспортные средства и (или) водители. Статистически это указывает на неслучайность событий, т.е. на преднамеренный характер таких ДТП с целью получения страхового возмещения по ОСАГО», — ответил зампредседателя Банка России Филипп Габуния депутату Госдумы Александру Аксененко, просившему пересмотреть тарифы.

Штраф за езду без полиса ОСАГО составляет 800 рублей. Повторное нарушение в течение года обойдется в 3-5 тысяч рублей.

Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается как произведение базовой ставки на несколько коэффициентов. В декабре 2025 года Центробанк повысил территориальный коэффициент для Новосибирской области в два раза.

Кто виноват и что делать

«Виной всему мошенники, которые воровали деньги у страховых компаний. А причем здесь все население Новосибирской области? Доля этих мошенников, может быть, составляет 5-10 процентов, а 90 процентов автовладельцев будут страдать», — сказал председатель транспортного комитета областного Заксобрания Валерий Ильенко на январском заседании.

Директор местного филиала САО «Ресо-гарантия» Евгений Козлов на круглом столе отмечал, что страховщики знают мошенников пофамильно, однако «доля возбужденных уголовных дел оставляет желать лучшего».

В 2025 году страховые подали 816 заявлений, но дел возбуждено только 86, добавил руководитель представительства Российского союза автостраховщиков (РСА) в Сибири Сергей Мороз.

«Идет перекладывание затрат страховых на плечи добросовестных автовладельцев. Проблема в том, что не работает правоохранительная система, не хватают злоумышленников за руку. Но увеличивая тариф, мы боремся не с причиной, а со следствием», — высказывался Ашурков.

Президент Сибирской ассоциации автоперевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев предложил МВД изучить опыт Чечни, Якутии, Дагестана, Краснодарского края, которым удалось сократить масштабы мошенничества. Также, по его мнению, надо расширить штат постовых в ГАИ.

Депутаты Заксобрания Новосибирской области решили обратиться к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. «Этот вопрос я не оставлю без внимания и продолжу добиваться справедливости по отношению к честным и аккуратным водителям», — заявлял Аксененко.

Однозначный ответ

Но Банк России однозначно дал понять, что пересмотрит тарифы в регионе только после того, как ситуация на рынке ОСАГО кардинально изменится, сообщила пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

«Страховые компании по-прежнему используют возможность предлагать аккуратным и опытным водителям полисы по более выгодным ценам за счет справедливой тарификации для автовладельцев с высоким риск-профилем», — пояснил замначальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Однако, по данным того же Банка России, с 9 декабря 2025 года до 22 января 2026 года средняя цена полиса ОСАГО в Новосибирской области для обычных автовладельцев (тех, кто сам владеет машиной и использует ее только в личных целях), составила 11,2 тысячи рублей. Это на 41,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Для аккуратных и опытных водителей полис ОСАГО подорожал меньше, но тоже существенно. Для автолюбителей, у которых КБМ меньше 1, а стаж три года и более, стоимость полисов ОСАГО выросла на 27,4%.