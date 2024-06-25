Автоэксперт предсказал крах системы ОСАГО

Автовладельцы перестанут покупать полис ОСАГО после принятия закона, исключающего страховку из документов, необходимых для регистрации машины, систему ждет крах, и в этом виноваты страховщики, заявил Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Госдума во вторник в третьем чтении приняла закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства.

«В некоторых регионах уже более 50% автомобилистов полисов ОСАГО не имеют. Сейчас эта цифра резко вырастет. Нас ждет крах системы ОСАГО, и это, конечно, очень большая проблема для автомобилистов», — прокомментировал Шапарин телеграм-каналу BRIEF.

По его мнению, ОСАГО когда-то спасло автомобилистов от выяснения отношений, кто сколько кому должен после ДТП, но теперь мрачные времена вернутся.

Шапарин резко высказался о страховом лобби — Российском союзе страховщиков, который указывают в справочниках заниженную стоимость деталей, имитируют независимую экспертизу, не повышают до адекватных лимиты выплат. Предлагается только увеличить штрафы за отсутствие ОСАГО и наказывать за это с помощью камер видеонаблюдения.