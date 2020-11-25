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Умер легендарный Диего Марадона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Neogeolegend / CC BY 2.0

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Чемпион мира скончался дома от остановки сердца.

Марадону 2 ноября положили в больницу в городе Ла-Плата, на госпитализации настоял сам экс-футболист. Медики обнаружили у него гематому на голове, после чего было решено провести операцию, пишет издание Clarin.

12 ноября Марадону выписали из больницы, его состояние признали удовлетворительным. Последние недели он восстанавливался у себя дома, никаких опасений у медиков здоровье легенды не вызывало.

Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины. На клубном уровне он выступал за команды «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Барселона» (Испания), «Наполи» (Италия).

С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года. В последнее время он являлся главным тренером аргентинского футбольного клуба «Химнасия».

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