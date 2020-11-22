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Медведев обыграл Надаля в полуфинала Итогового турнира АТР

Источник:
ТАСС
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Фото: Dacoucou / CC BY-SA 4.0

Россиянин Даниил Медведев в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) обыграл испанца Рафаэля Надаля, проходящем в лондоне на твердом покрытии.

Россиянин победил со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. 24-летний Медведев впервые вышел победителем в противостоянии с испанцем, Надаль побеждал трижды. За титул Медведев поспорит с австрийцем Домиником Тимом, который в полуфинале обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Для Медведева этот Итоговый турнир стал вторым, в прошлом сезоне он уступил во всех трех матчах и занял последнее, четвертое место в своей группе. Призовой фонд соревнований составляет 5,7 миллиона долларов, сообщает

Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем восьми титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.


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