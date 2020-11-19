Сборная России потерпела крупнейшее поражение за 16 лет

Сборная России по футболу уступила команде Сербии 0:5 в Лиге наций, поражение стало крупнейшим с 13 октября 2004 года. Тогда россияне проиграли сборной Португалии со счетом 1:7 в рамках квалификации ЧМ-2006.

Россия заняла в группе B4 второе место, не сумев добиться повышения в элитную группу сборных. В параллельном матче сборная Венгрии обыграла турков 2:0, финишировав в итоге на первом месте.

В первом матче Лиги наций сборная России на выезде обыграла Сербию со счетом 3:1. До этого команды встречались между собой четыре раза — все эти матчи носили статус товарищеских. Они завершились двумя минимальными победами России и двумя ничьими.

Сборная России не побеждает шесть матчей подряд. Ранее россияне не сумели победить Швецию (1:2) и Молдову (0:0) в товарищеских матчах, а также Турцию (1:1 и 2:3) и Венгрию (0:0) в рамках Лиги наций.