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Сборная России потерпела крупнейшее поражение за 16 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Сборная России по футболу уступила команде Сербии 0:5 в Лиге наций, поражение стало крупнейшим с 13 октября 2004 года. Тогда россияне проиграли сборной Португалии со счетом 1:7 в рамках квалификации ЧМ-2006.

Россия заняла в группе B4 второе место, не сумев добиться повышения в элитную группу сборных. В параллельном матче сборная Венгрии обыграла турков 2:0, финишировав в итоге на первом месте.

В первом матче Лиги наций сборная России на выезде обыграла Сербию со счетом 3:1. До этого команды встречались между собой четыре раза — все эти матчи носили статус товарищеских. Они завершились двумя минимальными победами России и двумя ничьими.

Сборная России не побеждает шесть матчей подряд. Ранее россияне не сумели победить Швецию (1:2) и Молдову (0:0) в товарищеских матчах, а также Турцию (1:1 и 2:3) и Венгрию (0:0) в рамках Лиги наций.

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Если гипотетический новый президент захочет себе поднять рейтинг, и путин будет ещё жив, то это закон...

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