Врачи удалили томской пенсионерке опухоль в 8 кг

Медики томского роддома имени Семашко удалили пенсионерке опухоль яичника весом в 8 килограммов, сообщил в понедельник департамент здравоохранения Томской области.

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В гинекологическое отделение роддома поступила 72-летняя женщина с кистомой яичника. Оказалось, что вес новообразования достиг 8 килограммов.

«Этот случай нельзя назвать рядовым. Пациентка имеет ряд сопутствующих, в том числе системных заболеваний: ишемическая болезнь сердца, патология сосудов, спаечная болезнь брюшной полости», – рассказал заведующий отделением Алишер Махмутходжаев.

В результате операция прошла успешно, пожилая пациентка уже чувствует себя нормально.