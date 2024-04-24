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Названа простая причина постоянной усталости

Источник:
Sibnet.ru
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Обезвоживание является наиболее частой причиной постоянной усталости и слабости, рассказала врач из Британии Зоуи Уильямс. По словам специалиста, человек в день должен выпивать восемь стаканов воды.

При этом 45% британцев выпивают в день всего один стакан, пишет The Sun. Многие люди живут с головокружениями, слабостью, усталостью, туманом перед глазами, даже не подозревая, что необычная причина их плохого самочувствия кроется в недостатке жидкости.

Врач отметила, что достаточное количество воды также помогает переваривать пищу, поддерживает здоровье мышц и суставов. Жидкость в организме необходима для нормальной работы мозга.

Обезвоживание может возникать из-за учащенного мочеиспускания, которое может быть симптомом сахарного диабета и рака простаты, предупредила Уильямс. К нехватке воды в организме приводят и проблемы с почками, которые часто наблюдаются у пожилых людей.

При сильной степени обезвоживания может возникнуть сильные головокружение и слабость — вплоть до обморока, а также появиться учащенный пульс и сонливость. В таких случаях требуется немедленная помощь врачей.

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