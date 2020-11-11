Знаменитый Северский роддом отдали под COVID-госпиталь

Перинатальный центр в Северске Томской области, популярный в Сибири, в пятницу, 13 ноября, начнет работу в качестве инфекционного госпиталя, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона.

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В перинатальном центре принимали роды не только у жительниц Северска, но и у приезжих из других регионов, которые хотели получить индивидуальный подход по полису ОМС. Теперь в СПЦ откроется инфекционный госпиталь на 100 коек.

«Весь объем запланированных родов возьмут на себя другие медицинские организации родовспоможения Томска – медицинская помощь беременным женщинам высокой степени риска, с преждевременными родами будет оказываться в Областном перинатальном центре», – сказано в сообщении департамента.

Беременные средней и низкой степеней риска будут госпитализироваться в роддом №1 и роддом имени Семашко. Реанимация новорожденных из СПЦ переедет в Томский областной перинатальный центр.