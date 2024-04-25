Спрос на ботокс резко взлетел в России

Продажи ботокса и его аналогов в России за год подскочили на 123%. В первом квартале 2024 года аптеки продали 11 557 упаковок препаратов группы ботулотоксинов, тогда как годом ранее за тот же период аптеки продали 4817 пачек.

Препараты из ботулотоксина широко применяются в косметологии. Их вкалывают в лицо для разглаживания мимических морщин. Весной 2022 года с российского рынка ушел производитель Allergan, которому принадлежал бренд «Ботокс».

Однако другие поставщики быстро заняли оставленную нишу. Сейчас на российских производителей приходится почти половина проданных упаковок ботулотоксинов. В частности, производство нарастили отечественные компании «Нацимбио» и «Иннофарм», пишут «Ведомости».

В последние годы препараты группы стали использовать не только в косметологии, но и в неврологии, так как он уменьшает спазмы и гипертонус мышц. Его применяют при при рассеянном склерозе или последствиях инсульта, для лечения ДЦП, мигрени и других заболеваний нервной системы.