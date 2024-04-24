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Попова заявила о 47 новых вирусах, переносимых комарами

Источник:
ТАСС
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Роспотребнадзор обнаружил в России 47 новых вирусов, которые переносят комары, а также 14 вирусов в клещах, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Изучение вирусного пейзажа в стране, этого никто раньше не делал. Это то, что есть в "Санщите" (проект "Санитарный щит") <...>. Это на сегодняшний день уже дает обнаружение 47 новых вирусов в комарах, 14 — в клещах», — приводит ТАСС слова Поповой, сказанные ей на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Глава Роспотребнадзора отметила, что ведомство готовится «к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред».

По словам Поповой, на сегодняшний день для национального каталога оцифрованы все имеющиеся патогены. До конца года его планируется пополнить до 40 тысяч штаммов, что позволит превзойти крупнейшую американскую коллекцию.

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