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Антибиотики исключили из стандарта лечения ОРВИ

Источник:
Sibnet.ru
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Минздрав России принял новый стандарт оказания медицинской помощи при ОРВИ для взрослых пациентов. Документ опубликован на портале правовой информации.

В документе расширен перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Согласно обновленному стандарту, помимо консультации у инфекциониста, кардиолога, невролога, оториноларинголога и терапевта, теперь возможно получить помощь акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога.

В новой версии стандарта исключены антибиотики из списка зарегистрированных в России лекарств для лечения ОРВИ, но добавлен другие препараты, включая «Кагоцел».

Также в список инструментальных методов лечения острых респираторных вирусных инфекций включена пульсоксиметрия — определение насыщения крови кислородом.

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