Антибиотики исключили из стандарта лечения ОРВИ

Минздрав России принял новый стандарт оказания медицинской помощи при ОРВИ для взрослых пациентов. Документ опубликован на портале правовой информации.

В документе расширен перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Согласно обновленному стандарту, помимо консультации у инфекциониста, кардиолога, невролога, оториноларинголога и терапевта, теперь возможно получить помощь акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога.

В новой версии стандарта исключены антибиотики из списка зарегистрированных в России лекарств для лечения ОРВИ, но добавлен другие препараты, включая «Кагоцел».

Также в список инструментальных методов лечения острых респираторных вирусных инфекций включена пульсоксиметрия — определение насыщения крови кислородом.