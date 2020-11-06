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Инцидент с машинами мэрии изменил закон в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Продажи списанных муниципальных автомобилей будут происходить на открытых торгах после того, как мэрия продала машины по заниженной стоимости.

На этой неделе депутаты от КПРФ заподозрили, что департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска продал автомобили Toyota Camry и Toyota Avensis в три раза ниже рыночной стоимости – примерно за 200 тысяч рублей каждый. Администрация города объяснила, что это произошло из-за плохого технического состояния иномарок.

«Юристы городской администрации подготовили распоряжение о том, что продажи списанных муниципальных автомобилей должны происходить на открытых торгах. Это обеспечит публичность и установление оптимальной цены», – сообщила мэрия в своем официальном Telegram-канале в пятницу.

Соответствующий документ подписал мэр города Анатолий Локоть. Теперь при дальнейшем сокращении автопарка мэрии бюджет будет пополняться на максимальную сумму, уточняется в сообщении.

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