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Мэрия Новосибирска объяснила заниженную стоимость при продаже авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты заподозрили, что департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска продал автомобили в три раза ниже рыночной стоимости. Администрация города объяснила, что это произошло из-за плохого технического состояния иномарок.

По данным членов фракции КПРФ в горсовете Новосибирска Виктора Стрельникова и Антона Бурмистрова, департамент земельных и имущественных отношений мэрии продал автомобили Toyota Camry и Toyota Avensis в автосалон по цене в три раза ниже рыночной. Купивший машины «Автомир» продает такие Camry за 520 и 630 тысяч рублей.

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«Автомир» закупили у «Хозяйственное Управления» четыре автомобиля 2007-2008 годов выпуска. Пробег составлял от 308 до 405 тысяч километров, цена – от 189 до 265 тысяч рублей. Средства поступили в бюджет города, сообщает пресс-центр мэрии. На сайте Drom, похожие автомобили с таким пробегом продаются за 500-600 тысяч рублей.

«На каждую машину были представлены отчеты об определении рыночной стоимости объекта, выданные независимой оценочной организацией ООО "Новая заря". Автомобили были в плохом техническом состоянии, запрещавшем эксплуатацию на дорогах общего пользования», — объяснила мэрия.

По информации директора ГК «Автомир» Дмитрия Канаева, после закупки был проведен предпродажный ремонт и косметическая подготовка. В ценообразование заложены накладные расходы на ремонт, содержание, рекламу, зарплаты, налоги. Кроме того, Автомир», как продавец товара, несет гарантийную ответственность перед покупателем в рамках закона о правах потребителя.

«Машины были выставлены на продажу по среднерыночной цене. Реальная стоимость обсуждается с конкретным клиентом во время встречи, после предоставления ему всей информации по недостаткам и достоинствам конкретного подержанного автомобиля. На сегодня эти автомобили ГК "Автомир" еще не проданы», — отметил пресс-центр горадминистрации. 

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