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Michelin, Nokian или Hankook: рейтинг зимних шипованных шин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Зимние шипованные шины должны удержать машину на льду и снегу, но и также хорошо вести себя на асфальте. Какие покрышки считаются лучшими в сезоне 2020/2021?

Независимая финская TestWorld — одна из самых авторитетных организаций, которая тестирует шины. В России собственные исследования проводит журнал «За рулем». В тестах участвовали покрышки типоразмера 205/55 R16.

Michelin X-Ice North 4 (Xin4) — 1 место TestWorld, 1 место «За рулем»

Эти шины французской марки отличает самое большое количество шипов — 250 на одной покрышке, то есть на пятно контакта их приходится 20 с небольшим штук. Конусообразная форма шипа позаимствована у раллийных шин. Благодаря этой форме, когда шип при езде отклоняется, появляется дополнительный зацеп. Сами шипы маленькие, поэтому шины не шумят.

TestWorld отмечает отличную управляемость на льду — шины надежно удерживают сцепление в любой ситуации, в том числе, к примеру, при попадании на обледенелый участок в повороте, высокий уровень безопасности на снегу, надежное сцепление при резком маневре на мокром асфальте. Минусы — склонность к недостаточной поворачиваемости на сухом асфальте и повышенное сопротивление качению.

«За рулем» выделяет в плюсы лучшие продольные сцепные свойства на льду и эффективность торможения на снегу, отменную управляемость на скользких покрытиях. Но есть легкие замечания к проходимости и курсовой устойчивости на асфальте, а торможение на этом покрытии среднее.

Continental IceContact 3 — 1 место TestWorld, 2 место «За рулем»

Шины от немецкого производителя, у которых шипы впаяны, а в составе резины есть рапсовое масло, сохраняющие гибкость протектора при низких температурах.

Плюсы от TestWorld — короткий тормозной путь и хорошая боковая устойчивость на льду (но при резком маневре создается опасность заноса), хорошие управляемость и контролируемость на снегу, хорошая управляемость на асфальте. «За рулем» добавляет высокую проходимость.

У российских экспертов есть небольшие претензии к повышенному уровню внутреннего шума. Финны никаких минусов в этих шинах не увидели.

Nokian Hakkapeliitta 9 — 3 место TestWorld, 3 место «За рулем»

Финская компания в последней версии модели Hakkapeliitta использовала два типа шипов в плечевой и центральной зоне. Первые взаимодействуют с силами, направленными поперечно, вторые придают максимальное сцепление при продольно направленных силах.

TestWorld отмечает высокое сцепление и очень хорошую управляемость на льду, хорошую курсовую устойчивость. На снегу шины не преподнесут неприятных сюрпризов в любой ситуации. «За рулем» пишет, что покрышки уверенно цепляются за лед и асфальт, у них понятные управляемость и следование курсу, отличная проходимость, также они самые экономичные.

Из недостатков TestWorld замечает неточные реакции на повороты руля и склонность к резкой потере сцепления на сухом асфальте. «За рулем» считает, что великоват тормозной путь на снегу, есть легкие замечания к акустическому комфорту.

Hankook Winter i*Pike RS2 W429 — 3 место TestWorld, 4 место «За рулем»

Южнокорейские шины считаются отличным соотношением цены и качества. У этой модели по сравнению с предшественниками увеличено количество шипов.

Хорошее тяговое усилие на льду, хорошая управляемость и надежное сцепление на мокром асфальте — перечисляет плюсы TestWorld. «За рулем» выделяет надежное сцепление на льду;, высокую экономичность, выдающиеся проходимость и курсовую устойчивость на снегу, также шины самые тихие.

Минусами финские специалисты называют относительно длинный тормозной путь и склонность к избыточной поворачиваемости на льду, склонность к избыточной поворачиваемости на снегу, замедленные реакции на повороты руля и средняя эффективность торможения на сухом покрытии. Эксперты «За рулем» предъявляют небольшие претензии к курсовой устойчивости на асфальте и оценивают торможение на асфальте как среднее.

Yokohama iceGUARD iG65 — 6 место TestWorld, 5 место «За рулем»

Создатели этих японских шин придумали новую конструкцию шипа. Сердечник выполнен в виде широкого многоугольника, что дает сцепление на льду, а «пятка» в форме многогранника удерживает шип в шине.

По результатам тестирования TestWorld, шина показывает хорошие результаты на сухом покрытии. С этим согласен «За рулем», которые добавляет в плюсы четкое следование курсу и уверенную проходимость на снегу.

TestWorld отмечает, что при резком маневре на льду может возникнуть избыточная поворачиваемость, а на мокром асфальте долго останавливают автомобиль. «За рулем» также говорит о сложной управляемости на скользких покрытиях. Минусы — низкая плавность хода и высокий уровень внутреннего шума.

Nokian Nordman 7 — 10 место TestWorld, 6 место «За рулем»

Эта финская модель — долгожитель, выпускается с 2011 года. В ней были применены технологии, удерживающие шип в вертикальном положении, и канавки, позволяющие шипу меньше вибрировать при соприкосновении с дорогой.

Nordman 7 обеспечивают хорошее продольное сцепление на льду, выделяет один плюс TestWorld. У «За рулем» их больше — завидная топливная экономичность, превосходная проходимость, надежное поведение при экстремальных маневрах на снегу.

TestWorld критикует шины за боковую устойчивость, из-за чего поведение шин становится проблематичным и непредсказуемым. «За рулем» добавляет в минусы слабое торможение на сухом асфальте и посредственный комфорт.

Goodyear UltraGrip Ice Arctic — 5 место TestWorld, не представлены в «За рулем»

Американские Goodyear были созданы специально для эксплуатации в суровых зимних условиях, которым в то же время присущи частые оттепели. Производитель заявляет о шипах оригинальной конструкции и множестве острых кромок на протекторе, обеспечивающих проходимость по рыхлому снегу.

Шины по результатам TestWorld обеспечивают хорошую курсовую устойчивость на неровной поверхности, у них хорошая маневренность на сухом покрытии. Но легко теряют контакт на льду и на снегу, если чуть не рассчитать скорость входа в поворот.

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