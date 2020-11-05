Мэрия Новокузнецка массово заболела COVID

Сотрудники мэрии Новокузнецка массово заболели коронавирусной инфекцией, сообщил глава города Сергей Кузнецов в эфире местного телеканала «Ново-ТВ» в четверг.

«У нас очень много сотрудников заболели и очень много контактных. Чиновники тоже люди, сделаны из такого же человеческого материала поэтому тоже подвержены», — сказал Кузнецов.

«Пустые коридоры. Заходил в мэрию», — прокомментировал ведущий.

Мэр Новокузнецка не назвал точное число заболевших сотрудников. По данным местного оперштаба на 5 ноября, за сутки в городе подтвержден коронавирус у 53 человек.

Новокузнецк — один из лидеров по приросту коронавирусных больных в Кемеровской области. В последнее время здесь выявляют по 40-50 заразившихся человек.