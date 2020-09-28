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Ясная погода установится в Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Дожди и мокрый снег ненадолго отступят от Иркутской области, Забайкалья и Бурятии, подарив жителям несколько ясных дней, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до девяти метров в секунду. Температура ночью -1… -2 градуса, местами +3… +6. Днем +6…. +11, местами + 3… +8 градусов.

По Бурятии во вторник без осадков. Утром местами туманы. Температура ночью +2… -7, местами 0… +5 градусов. Днем +12… +17, по северу +7… +12 градусов. Со среды и до конца недели переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью опустится ниже нуля, по северу до -10 градусов. Днем +4… +9 градусов.

В Иркутской области во вторник без осадков. В среду переменная облачность, в некоторых районах небольшие кратковременные дожди. Температура ночью +2… -3, при прояснении -6… -11 градусов. Днем +3… +8, местами 0… -5 градусов.

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