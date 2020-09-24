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Число игроков КХЛ с COVID-19 приблизилось к сотне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Число зараженных коронавирусом игроков клубов Континентальной хоккейной лиги увеличилось с 43 до 87, сообщил президент организации Алексей Морозов. Большинство хоккеистов болеют COVID-19 бессимптомно.

По данным на вечер 23 сентября, положительный тест на коронавирус подтвержден у 87 человек. В прошлый четверг зараженных было 43. 132 хоккеиста, у которых диагностировали COVID-19, выздоровели.

«Обстановка неоднозначная. Однако ситуация ни в коем случае не выходит из-под контроля. <…> Выбывают игроки, в том числе и ведущие. Однако команды продолжают играть, привлекая молодежь и резервистов», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Президент КХЛ объяснил, что количество выявленных случаев большое, так как игроки и персонал команд тестируются каждые пять дней.

«У большинства заболевание проходит бессимптомно. То есть, если бы мы не тестировали так часто, то они продолжали бы играть и не заметили, что болеют. Именно поэтому у нас такая высокая статистика. Но это продиктовано тем, что мы не хотим рисковать здоровьем игроков и сотрудников команд», — сказал Морозов в интервью РИА Новости.

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Топ комментариев

Иркут 69

Из уст этого человека слова - "помочь изменить жизнь" .... могут означать что угодно ☺️

Chubbchubbs

А свои делать ни как? лучше друзьям бабосиков подкинуть

DYNAMO7294

Интересно а где эти 25 000 000 высокооплачиваемых рабочих мест! Никто ему такой вопрос почем уто не задает?

ifhbrjd

А работяги что - не нищие что ли?

150388

Спасение утопающих дело руких самих утопающих... Сначало окунули в нищету, а потом поможем ... И снова...