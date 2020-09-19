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Юный фигурист жестко ударился головой об лед на Кубке России

Источник:
Sibnet.ru
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Российский фигурист Максим Серов упал с поддержки на этапе Кубка России в Сызрани и сильно ударился об лед — видео опубликовано в Twitter.

17-летний спортсмен, выступающий в паре с Анастасией Федоровой, исполнял поддержку, потерял равновесие и ударился затылком об лед.

Серов поднялся и дошел до бортика, но не смог покинуть лед самостоятельно – его унесли на носилках.

«Выявили сильное сотрясение мозга, не более, поэтому сейчас нужен покой. Конечно, испугались, он упал, решил спасти поддержку, удержать баланс», — цитирует ТАСС тренера танцевального дуэта Анжелику Крылову.

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