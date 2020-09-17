Красноярск отказался от обработки дорог «Бионордом»

Спорный реагент «Бионорд» больше не будут использовать в Красноярске для очистки дорог ото льда, сообщил журналистам мэр Сергей Еремин.

«Вижу очень простую задачу: обеспечить безопасность наших жителей на дорогах и использовать самый современный материал. "Бионорд" — это промежуточный этап, мы не должны подвисать на этом. Самый современный материал на сегодняшний день — будет в Красноярске», — сказал Еремин.

В департаменте городского хозяйства «Проспекту мира» сказали, что пока неизвестно, какие материалы будут использовать в качестве замены. Этот вопрос решится ближе к зиме.

«Бионорд» используется для плавления льда на дорогах. Жители и депутаты Красноярска добивались запрета реагента, из-за того, что он делает город грязнее, портит покрытие машин и обуви. Эксперты отмечали, что проблема больше в медленной очистке дорог после обработки «Бионордом».

Ученые Сибирского федерального университета в Красноярске обещали изучить состав антигололедного реагента «Бионорд» и поищут дополнительные добавки для снижения разрушительной активности солевых компонентов.

«Бионорд» для зимней очистки дорог также используется в Новосибирске, но в гораздо меньших объемах.