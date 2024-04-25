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Дорогу к аэропорту в Шерегеше оценили в 7,4 млрд рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобильная дорога к будущему аэропорту в Шерегеше должна быть построена за три года, на это выделят 7,4 миллиарда рублей, следует из распоряжения правительства Кемеровской области.

Правительство поручило заключить госконтракт на проектирование и строительство дороги протяженностью 10 километров.

Дорога должна появиться к 30 ноября 2027 года. На нее выделено 7,41 миллиарда рублей. Средства будут поступать в течение трех лет.

Аэропорт на горнолыжном курорте Шерегеш собираются построить вблизи горы Кубез на территории 995 гектаров. Он должен принимать самолеты Boeing-737, Airbus-320 и SSJ-100.

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Экономика #Транспорт и дороги #Кузбасс
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