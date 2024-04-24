Травников дал надежду на открытие станции метро «Спортивная»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о сроках открытия станции метро «Спортивная», есть надежда, что она заработает уже в сентябре.

«По станции «Спортивная» техническая часть проекта откорректирована, приведена в соответствие, все изменения подтверждены главгосэкспертизой в Москве. Впереди еще, конечно, большая работа по наладке, серьезные проверки, но, надеюсь, эту работу коллеги закончат за лето, чтобы в новом хоккейном сезоне мы уже могли пользоваться этой станцией метро», — сказал Травников ОТС.

В станции метро «Сибирская» больше всего заинтересованы болельщики ХК «Сибирь», которым с трудом получалось добираться на матчи в «Сибирь-Арену» по пробкам весь сезон 2023/24. Для их удобства после матчей были организованы шаттлы, которые бесплатно развозили их до станций «Речной вокзал» и «Студенческая».