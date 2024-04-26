Второй пилот севшего в поле самолета устроился таксистом и грузчиком

Второй пилот «Уральских авиалиний», посадивший Airbus A320 в пшеничное поле под Новосибирском, Эдуард Семенов после отстранения от полетов работает таксистом и грузчиком.

«Хватаюсь за все подряд. Бывает, что работаю таксистом, а бывает и грузчиком. Детей кормить надо, поэтому выбирать не приходится», — рассказал Семенов Ura.ru.

По его словам, на обеспечение семьи требуется 150 тысяч рублей в месяц, в эту сумму входят кредиты на машину и квартиру (60 тысяч рублей) и репетиторы и секции для детей (80 тысяч рублей).

Пилот отметил, что семья справляется, так как есть накопленные сбережения. Также работает супруга.

Семенова и командира экипажа Сергея Белова после аварийной посадки отстранили от полетов. Комиссия Росавиации пришла к выводу, что вынужденная посадка самолета произошла из-за множественных ошибок экипажа. Но пилоты были не готовы из-за недостатков «в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании».

Белов, как стало известно неделю назад, написал заявление об увольнении по собственному желанию. В беседе с Роавиацией он отмечал, что причиной серьезного инцидента стала политика компании.

Летевший из Сочи в Омск Airbus A320, на борту которого находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа, сел в поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября 2023 года. При заходе на посадку в Омске у самолета отказала одна из гидросистем, но экипаж решил лететь в Толмачево, где расположена ремонтная база, в процессе он неправильно рассчитал запасы топлива.