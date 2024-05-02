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Праздничный салют в День Победы отменили в Новосибирске

Источник:
ТАСС
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Запланированный ранее в Новосибирске праздничный фейерверк в День Победы отменен, сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

При этом ранее пресс-службе правительства региона сообщала, что фейерверк пройдет вечером 9 мая. Терешкова объяснила отмену традиционного салюта новыми «федеральными вводными».

На площади Ленина 9 мая состоится военный парад войск Сибирского гарнизона. Он начнется в 10.00 по местному времени. После в режиме онлайн запланирована акция «Бессмертный полк».

В парках и скверах города пройдет ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Вечером на главной площади Ленина жителей и гостей города ждет праздничная программа «Новосибирск. Во имя Победы».

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Жизнь #Город #Новосибирск
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Топ комментариев

pepelmetal

Но хотя бы один фе16 нужно на выставку!

Uynachalnica

Знатно она задвинула! Тут бы еще посмотреть кто и на чьем теле черви?!

Verlan92

Вопрос как они меряют????И у кого?Ко мне никто с линейкой не подходил.

scorpion2777

Не они как абрамсы, в тылу будут отсиживаться.