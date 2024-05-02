Праздничный салют в День Победы отменили в Новосибирске

Запланированный ранее в Новосибирске праздничный фейерверк в День Победы отменен, сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

При этом ранее пресс-службе правительства региона сообщала, что фейерверк пройдет вечером 9 мая. Терешкова объяснила отмену традиционного салюта новыми «федеральными вводными».

На площади Ленина 9 мая состоится военный парад войск Сибирского гарнизона. Он начнется в 10.00 по местному времени. После в режиме онлайн запланирована акция «Бессмертный полк».

В парках и скверах города пройдет ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Вечером на главной площади Ленина жителей и гостей города ждет праздничная программа «Новосибирск. Во имя Победы».