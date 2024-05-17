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Строительство первого в Новосибирске небоскреба зависло

Источник:
Sibnet.ru
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Строительство 60-этажного здания в Новосибирске приостановлено, так как рядом нет инфраструктуры, сообщил прокурор Новосибирской области Роман Сивак.

«Никакого небоскреба на этом месте не будет, пока там не появится инфраструктура. Кроме того, здание не должно быть выше 30 этажей», — сказал Сивак на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, при строительстве многоэтажных домов любой застройщик должен предусмотреть строительство учреждений социальной инфраструктуры: школ, детсадов. Прокурор добавил, что по нормам на том месте нельзя возводить здания выше 30 этажей.

Первый новосибирский небоскреб начали возводить рядом со станцией метро «Октябрьская». Это должен быть жилой дом. Его возведение в 2023 году оценивали в 3,5 миллиарда рублей.

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Экономика #Квадраты #Новосибирск #Город
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