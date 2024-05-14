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Роща сибирских абрикосов появилась в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Высадка аллеи сибирских абрикосов в Омске
Фото: © Павел Белоярцев

«Газпром нефть» высадила сибирские абрикосы на Соборной площади города, сообщила пресс-служба компании.

Роща украсила территорию Успенского кафедрального собора и стала частью городского сквера, где проходят главные праздники. Бело-розовые цветы абрикосовых деревьев станут гармоничной декорацией центральной площади Омска.

Деревья высадили волонтеры Омского НПЗ при помощи профессиональных агрономов. Акция прошла в рамках проекта «Зеленая среда», который «Газпром нефть» реализует в Омске с 2023 года, и является частью программы социальных инвестиций «Родные города».

«Создавая зеленые и уютные скверы в самых посещаемых местах, мы не просто заботимся об экологии, мы хотим, чтобы солнечный и радушный Омск расцветал. Наши волонтеры и местные жители вместе делают Омск таким, каким они хотят его видеть – настоящим городом-садом», — отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

За год компания благоустроила и озеленила более 10 площадок. Это территории у хоккейной академии «Авангард», музеев «Искусство Омска» и «Омская крепость», центра единоборств, где тренируются воспитанники школы «Шторм», а также участки, прилегающие к ряду учебных заведений города.

Подбирались и высаживались деревья и кустарники, подходящие для омского климата — липы, черемухи, рябины, яблони, клены и хвойные. В акциях принимали участие известные спортсмены – хоккеисты Дамир Шарипзянов и Антон Курьянов, а также звезды ММА Александр Шлеменко и Андрей Корешков.

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Жизнь #Город #Омск
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