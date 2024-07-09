Вместо пляжа: бассейны под открытым небом в Новосибирске

Охладиться в жару можно не только на традиционном пляже, но и в открытом бассейне. Таких в Новосибирске немного, зато отдыхающих обеспечат всеми благами. Где провести летний жаркий день у чистой воды и сколько это будет стоить?

Бассейн «Румба пляж»

«Румба пляж» находится на территории Соснового бора, по адресу: улица Учительская, 49а в Калининском районе Новосибирска. Добраться до места можно практически на всех видах общественного транспорта. Ближайшая к бассейну остановка — «Новая Заря».

Бассейн «Румба» в сосновом бору

Для того чтобы доехать на машине из центра города, необходимо двигаться по ул. Богдана Хмельницкого до пересечения с улицы Учительской, далее повернуть в сторону ПКиО «Сосновый Бор».

Вся зона вокруг бассейна заставлена шезлонгами. Искать свободный и переживать, что кто-то займет его, пока плаваете в бассейне — не придется. Каждому посетителю при входе выдается номерок с указанием шезлонга. К каждому лежаку положен зонт и небольшой столик.

На территории всегда находится аниматор, а также имеется огороженная детская площадка, на которой малыши всегда под присмотром, что позволяет их родителям отдыхать без необходимости постоянно контролировать ребенка.

Стоимость отдыха на «Румбе» для одного взрослого — 2200 рублей, для ребенка от 6 до 10 лет нужно — 1100 рублей, малыши до 5 лет пропускаются бесплатно.

Парк-отель «Сосновый бор»

Недалеко от «Румбы» находится более приватный и уютный бассейн, расположенный в парке-отеле «Сосновый бор». Местоположение зоны отдыха — Новая заря, 53а.

Бассейн в парк-отеле «Сосновый бор» — зона отдыха премиум класса. Для посетителей предусмотрено уединенное пространство с кнопкой вызова официанта и персональным обслуживанием. Такой отдых обойдется в 6 тысяч рублей.

Бассейн в Парк-отель «Сосновый бор»

Более демократичные цены на посещение бассейна. Для взрослых стоимость в будний день 1500 рублей (750 после 16.30), в выходной — 2000 рублей (1000 после 16.30). Для детей до 9 лет тариф в два раза ниже.

Бассейн «Локомотив»

Бассейн входит в оздоровительный комплекс «Локомотив», расположенный между Заельцовским парком и берегом Оби. Местоположение зоны отдыха: Заельцовский парк, 1, корпус 2. Вход к бассейну находится за платной парковкой справа от стадиона «Локомотив».

При поездке на общественном транспорте после конечной остановки придется пройти пешком еще около 1,5 километра. На машине можно подъехать практически к самому месту отдыха.

Бассейн с природным пляжем расположен на берегу реки Обь и рассчитан на 150 взрослых человек. Возле бассейна и на береговой линии есть шезлонги. Также рядом есть кафе, душевые, раздевалки, камеры хранения и туалет. Для детей предусмотрен маленький отдельный бассейн.

Стоимость пребывания на территории бассейна «Локомотив» — 200 рублей в час (бассейн) и 300 рублей в час — пребывание на террасе с шезлонгами. Детям до 7 лет и пенсионерам бесплатно.

Аквапарк «Лидер-лэнд»

Летний аквапарк находится в черте города рядом со стадионом «Чкаловец» в Дзержинском районе по адресу Республиканская, 12/2. Добраться можно на общественном транспорте и личном авто.

На территории «Лидер-лэнда» работает открытый песчаный пляж с бассейнами и водными горками и аттракционами для взрослых и детей. На случай непогоды можно переместиться в закрытую зону аквапарка — там есть гардероб, раздевалки с душем и сауна.

Фото: © Sibnet.ru

Цены в «Лидер-лэнде» будут зависеть от зоны отдыха и времени пребывания. В аквапарке предусмотрены разнообразные тарифы на все случаи жизни — от часового посещения до проведения праздника. Например, час возле открытого бассейна обойдется взрослому посетителю от 450 рублей.

Тариф за весь день, куда включены все зоны отдыха, для взрослого 1800 рублей, дети от 5 до 12 лет – 900 рублей.

«Мира Термы»

Бассейны с видом на лес и озеро находятся в центре для восстановления и релакса «Мира Термы» по адресу улица Окружная, 33 неподалеку от «Соснового бора».

В зоне отдыха «Пляж» расположены четыре бассейна: «Семейный» — для гостей с детьми, «Луна» — для взрослых, две отдельных чаши для малышей и ребят постарше. Также на территории располагаются шезлонги, душ, кабинки для переодевания, комната матери и ребенка, кафе, игровая зона и дополнительные услуги.

Стоимость отдыха в будни 1600 рублей за три часа и 2200 рублей за полный день для взрослых. Также действует тариф VIP (только для взрослых), за три часа — 2100 рублей и на целый день — 2700 рублей. В тариф входят шезлонги повышенного комфорта, махровое полотенце и бутылка воды.