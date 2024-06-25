Мизулина потребовала проверить игру по трагедии в «Зимней вишне»

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить онлайн-игру, воссоздающую трагедию в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

Мизулина опубликовала в телеграм-канале сообщение от подписчиков. В нем говорится, что в Roblox (платформа, на которой пользователи могут создавать собственные игры) появилась игра на основе событий в «Зимней вишне», со смертями. Отличия от реального пожара минимальны, например, в цвете ламп.

«Некие лица совсем потеряли совесть», — написала Мизулина. Она попросила МВД проверить игру.

Пожар в «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Были осуждены 15 человек: от охранника до экс-главы МЧС Кубасса и экс-совладельца ТРЦ.