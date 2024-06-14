Перекрытие баннера с портретом участника СВО в Туве вызвало скандал

Администрация Эрзинского района Тувы закрыла баннером с информацией о выборах портрет участника СВО, это вызвало удивление у его матери, в итоге начата служебная проверка, сообщил депутат Госдумы, экс-глава республики Шолбан Кара-оол.

Кара-оол опубликовал в телеграм-канале видео, снятое местной жительницей в Туве. На нем рабочие вешают баннер на полотно с портретом ее сына. Женщина говорит, что готова забрать баннер на хранение или просто найти другое, более подходящее место.

В следующем посте Кара-оол сообщил, что оперативно началась служебная проверка. По словам председателя избиркома Ларисы Андалаевой, администрациям районов рекомендовали разметить баннеры на свободных конструкциях.

«Это вопиющий случай, такого не должно быть», — заявила Андалаева. Она добавила, что портрет погибшего участника СВО остался на месте.