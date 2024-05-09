Кузбасс единственный из регионов провел «Бессмертный полк» оффлайн

Шествие «Бессмертный полк» прошло во всех городах и поселках Кузбасса в очном формате, несмотря на решение центрального штаба отменить акцию.

«В День Победы кузбассовцы решили не прерывать добрую традицию и пройти с портретами своих родных — героев Великой Отечественной войны в “Бессмертном полку”. С такой инициативой выступили совет ветеранов Кузбасса, кемеровское областное отделение всероссийской общественной организации ветеранов “Боевое братство”», — сообщало правительство Кузбасса.

В Кемерове «Бессмертный полк» возглавил губернатор Сергей Цивилев. По подсчетам городских властей, в акции поучаствовали около 50 тысяч человек, а в Новокузнецке — 53 тысяч.

Центральный штаб движения «Бессмертный полк России» решил не проводить традиционные шествия «в связи с существующими угрозами общественной безопасности». Поэтому акция проходит с 1 по 12 мая в форматах, не предполагающих массового скопления людей.