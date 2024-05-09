НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Кузбасс единственный из регионов провел «Бессмертный полк» оффлайн

Источник:
Sibnet.ru
278 1

Шествие «Бессмертный полк» прошло во всех городах и поселках Кузбасса в очном формате, несмотря на решение центрального штаба отменить акцию.

«В День Победы кузбассовцы решили не прерывать добрую традицию и пройти с портретами своих родных — героев Великой Отечественной войны в “Бессмертном полку”. С такой инициативой выступили совет ветеранов Кузбасса, кемеровское областное отделение всероссийской общественной организации ветеранов “Боевое братство”», — сообщало правительство Кузбасса.

В Кемерове «Бессмертный полк» возглавил губернатор Сергей Цивилев. По подсчетам городских властей, в акции поучаствовали около 50 тысяч человек, а в Новокузнецке — 53 тысяч.

Центральный штаб движения «Бессмертный полк России» решил не проводить традиционные шествия «в связи с существующими угрозами общественной безопасности». Поэтому акция проходит с 1 по 12 мая в форматах, не предполагающих массового скопления людей.

Еще по теме
Праздничный салют в День Победы отменили в Новосибирске
Воодушевляющий баннер про мост установили в Томске
Суд оправдал чиновника по делу о сносе стелы в Новосибирске
Город в Норвегии попросил о 26-часовом дне
смотреть все
Жизнь #Город #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Победитель морского боя получит игровой роутер RT‑X
Определился победитель пятого сезона шоу «Маска»
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
Змей Горыныч первым снял маску в финале
Обсуждение (1)
Картина дня
Залужный официально стал послом Великобритании
Путин произнес речь перед Парадом Победы
Медведев написал 32-страничную статью о фашизме и англосаксах
Опубликовано фото четырех пакетов наград экс-зама Шойгу Иванова
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

corrector

А мы едим всё, что вкусно, как бы оно не называлось, мы Русские, можем себе позволить !

Asd10

Тут я на все сто с тобой согласен, Максимка. Окастрюленым Мыколам, родства не помнящим и за кружевные...

Asd10

Я бы с тобой поспорил, но какой смысл дискутировать со слепоглухонемым кротом роющим исключительно вертикально...

Max_tf700 Home

Китай о своих интересах думает. С Кремля им дешевые ресурсы, а обратно дорогой ширпотреб.