Путин сообщил о троекратном росте мощности БАМа

Пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) увеличилась втрое за последние 12 лет и продолжает расти, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград по случаю 50-летия БАМа.

«В текущем году провозная способность магистрали составила почти 42 миллиона тонн. За последние 12 лет она выросла в три раза. И объем грузовых перевозок по БАМу продолжает расти», — сказал Путин.

По его словам, на горизонте 10 лет объем перевозок по Восточному полигону, который объединяет БАМ и Транссиб, должен выйти на уровень 270 миллионов тонн в год.

«Это позволит более широко осваивать природные ресурсы в зоне притяжения БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке», — пояснил он.

Путин напомнил, что в этом году запускается очередной — уже третий по счету — этап развития БАМа и Транссиба: увеличивается пропускная способность Восточного полигона железных дорог.

«На всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути. По сути, ввести в строй более 300 инфраструктурных объектов, включая дублеры Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, а также мост через Амур», — уточнил президент.