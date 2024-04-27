Скорость движения авто по городу приблизится к человеческому шагу

Средняя скорость движения автотранспорта по городу в крупных городах России может упасть до 13 километров в час, спрогнозировал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сейчас автомобилисты в среднем ездят со скоростью 27 километров в час. К 2030 году этот показатель упадет до 18 километров в час, а к 2035 достигнет отметки 13 километров в час.

Среди причин — увеличивающиеся в размерах пробки в крупных городах и стремительный рост автомобилизации. Также за последнее время в два раза вырос объем перевозимых грузов и пассажиров, что оказывает большое давление на дороги.

По мнению Хуснуллина, решить проблему можно, развивая общественный транспорт.

Максимальная скорость движения в городах — 60 километров в час, а на некоторых дорогах — 80 километров в час. Средняя скорость ходьбы человека — 5.5 километра в час.