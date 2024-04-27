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Скорость движения авто по городу приблизится к человеческому шагу

Источник:
Sibnet.ru
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Средняя скорость движения автотранспорта по городу в крупных городах России может упасть до 13 километров в час, спрогнозировал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сейчас автомобилисты в среднем ездят со скоростью 27 километров в час. К 2030 году этот показатель упадет до 18 километров в час, а к 2035 достигнет отметки 13 километров в час.

Среди причин — увеличивающиеся в размерах пробки в крупных городах и стремительный рост автомобилизации. Также за последнее время в два раза вырос объем перевозимых грузов и пассажиров, что оказывает большое давление на дороги.

По мнению Хуснуллина, решить проблему можно, развивая общественный транспорт.

Максимальная скорость движения в городах — 60 километров в час, а на некоторых дорогах — 80 километров в час. Средняя скорость ходьбы человека — 5.5 километра в час.

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Авто #Транспорт и дороги
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se 34

Было1)Первое контрнаступление в 2022 но хлопцы быстро кончились и техника сгорела2)Второе контрнаступление...

pepelmetal

Хахахах рогулей жизнь ничему не учит!

corrector

кто против расследования, тот и виноват - элементарно и автоматически !

urbasik

Столько рабочих рук и талантливых голов.Так стройте у себя Сингапур,кто вам мешает.