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Утвержден третий этап модернизации БАМа и Транссиба

Источник:
ТАСС
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Кабмин утвердил третий этап модернизации БАМа и Транссиба до 2035 года с объемом финансирования более 3,7 триллиона рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

«Продолжаем реализовывать инвестиционный проект по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской железных дорог. По поручению главы государства утвержден третий этап работ до 2035 года. Общая стоимость этих работ превышает 3,7 триллиона рублей», — сообщил премьер.

Глава кабинета министров отметил, что благодаря этим средствам будут построены дополнительные пути, разъезды, туннели, мосты, в том числе через реку Амур, организованы подходы к морским портам, модернизированы станции, платформы.

«Расширение Восточного полигона создаст и новые возможности для промышленных предприятий, особенно в добывающих и обрабатывающих секторах, поможет это также нарастить грузопоток и сократить общее время в пути, увеличит объемы заказов, появятся новые рабочие места, будут благоустроены территории вдоль магистралей, повысит качество жизни людей в Сибири и на Дальнем Востоке», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что правительством принято решение по расширению транспортных коридоров Восточного полигона, который необходим для укрепления торговых связей с дружественными странами. «Президент подчеркивал, что объемы перевозок по БАМу и Транссибу растут, это экспортные доходы и поступление в бюджет, ну а значит, это и дополнительные ресурсы для решения социальных вопросов наших граждан», - сказал премьер.

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Топ комментариев

pepelmetal

Но хотя бы один фе16 нужно на выставку!

Uynachalnica

Знатно она задвинула! Тут бы еще посмотреть кто и на чьем теле черви?!

Verlan92

Вопрос как они меряют????И у кого?Ко мне никто с линейкой не подходил.

scorpion2777

Не они как абрамсы, в тылу будут отсиживаться.