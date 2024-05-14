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Четвертый мост в Новосибирске
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Четвертый мост в Новосибирске
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Четвертый мост в Новосибирске сдадут только к концу 2025 года

Источник:
Sibnet.ru
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Строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске снова затягивается — срок сдачи продлен до 6 декабря 2025 года, следует из постановления, подписанного главой региона Андреем Травниковым.

Продление сроков строительства связано с переносом части капитального гранта на 2025 год, необходимостью прохождения госэкспертизы по внесенным в проектную документацию изменениям и связанной с этим приостановкой финансирования работ концедентом, сообщила пресс-служба группы «ВИС», строящей мост.

Компания подчеркнула, что изменение части проектных решений продиктовано, с одной стороны, внешними факторами, связанными с уходом с российского рынка части производителей материалов и оборудования.

С другой — выявлены отклонения от заданных в проектной документации параметров с реальной картиной, с которой столкнулись строители. Особенно это касается ситуации с выносом и переустройством инженерных коммуникаций, а также геологии в зоне строительства тоннеля в створе улицы Станиславского.

Четвертый, или Центральный мост через Обь соединит улицы Ипподромскую и Станционную. Договор о строительстве в концессию подписан в 2017 году, работы начались в 2018 году. По первоначальным планам, объект должны были сдать в декабре 2022 года.

В начале декабря прошлого года замгендиректора «ВИС» Сергей Юдин говорил, что мост введут в эксплуатацию в конце 2024 года. Тогда объект был готов на 80%.

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Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
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