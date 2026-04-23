НАВЕРХ
Актуальная тема
Четвертый мост в Новосибирске
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Движение трамваев на четвертом мосту в Новосибирске запустят в апреле

Источник:
Sibnet.ru
105 0
Монтаж контактной сети для трамваев на эстакаде четвертого моста в Новосибирске
Фото: © пресс-служба Группы «ВИС»

Движение трамваев по левобережной эстакаде строящегося четвертого моста через Обь в Новосибирске начнется 27 апреля, сообщила пресс-службы группы компаний «ВИС».

Работы идут по графику. Уже идет монтаж контактную сеть на трамвайной эстакаде.

«Трамвайная эстакада длиной 632 метра станет самой протяженной в России, а общая длина открываемого участка составит почти 1,5 километров», — говорится в сообщении компании.

Строительство четвертого, или Центрального моста в Новосибирске началось в 2019 году и должно было завершится в 2022 году. Рабочее движение запустили только в конце декабря 2025 года.

До окончания всех работ, предусмотренных концессионным соглашением, скорость движения по четвертому мосту ограничена 40 километрами в час, а проезд для всех видов транспорта бесплатный. После — от 100 до 300 рублей в зависимости от размера машины.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
Обсуждение (0)
