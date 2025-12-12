Захарова сочла мост в Новосибирске примером превосходства над Западом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала четвертый мост через Обь в Новосибирске примером превосходства над Западом. Сроки сдачи этого объекта постоянно срывались, а полностью он будет доделан только в 2026 году.

«Пока Запад три года придумывал, как "нанести России стратегическое поражение", наша страна созидала. Вот еще один пример. Проект такого масштаба реализован, что дух захватывает», — написала Захарова в телеграм-канале, сделав репост сообщения об открытии движения по четвертому мосту.

Четвертый мост через Обь соединяет Ипподромскую магистраль с улицей Станционной. Концессия по строительству платного моста была подписана в 2017 году. Переправу должны были сдать в конце 2022 года. Затем сроки постоянно переносили.

Движение по мосту будет открыто в ночь с 15 на 16 декабря, сообщила пресс-служба группы «ВИС». Будут доступны правобережная транспортная развязка в полном объеме и 12 съездов левобережной развязки из 25.

До ввода в эксплуатацию всего сооружения проезд по мосту будет бесплатным для всех видов транспорта. После этого — 100 рублей для легковых автомобилей.