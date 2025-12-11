Движение по четвертому мосту в Новосибирске откроют ночью

Движение по Центральному, четвертому, мосту через Обь в Новосибирске откроется в ночь с 15 на 16 декабря, сообщила пресс-служба Группы «ВИС» в четверг. Еще сегодня днем губернатор региона Андрей Травников не смог назвать дату открытия.

Движение транспорта по основному ходу мостовой переправы через реку Обь откроется в 23.50 местного времени в понедельник, 15 декабря 2025 года.

Доступными для проезда станут весь основной ход мостового перехода с подходами с обоих берегов, правобережная транспортная развязка в полном объеме и 12 съездов левобережной развязки.

До ввода в эксплуатацию всех объектов концессионного соглашения проезд будет бесплатным для всех видов транспорта, уточнила пресс-служба компании.

«Дату официального мероприятия (открытия) может назвать только ГК «ВИС». Думаю, что в ближайшие дни это мероприятие состоится. Компания «ВИС» вас оповестит. За задержку будут предъявлены штрафные санкции», — говорил Травников за несколько часов до сообщения строителей на итоговой пресс-конференции.

Четвертый мост через Обь соединяет Ипподромскую магистраль с улицей Станционной. Концессия по строительству платного моста была подписана в 2017 году. Переправу должны были сдать в конце 2022 года. Срок окончания строительства несколько раз переносили. Полное завершение ожидается в 2026 году.